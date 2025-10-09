Faculdade Municipal Prof. Franco Montoro Conquista Reconhecimento Do Cee-Sp Para Curso De Medicina

O Conselho Estadual de Educação de São Paulo (CEE-SP) aprovou, em votação no seu Conselho Pleno nesta quarta-feira 08 de outubro de 2025, o reconhecimento do curso de Medicina da Faculdade Municipal Prof. Franco Montoro. A decisão, amplamente esperada e aclamada, confirma a excelência e a plena conformidade do projeto pedagógico, da infraestrutura e do corpo docente com as rigorosas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) e as exigências do Sistema Estadual de Ensino. O ato regulatório, essencial para a validade dos diplomas, estabelece um novo marco na qualidade da formação médica oferecida no estado.

O reconhecimento de um curso é a última e mais importante etapa do processo regulatório, atestando que a Instituição cumpriu todas as exigências estabelecidas pelo CEE-SP desde a autorização inicial. Para a área da saúde, e em especial para Medicina, essa chancela é vital, pois assegura à sociedade, aos estudantes e aos futuros médicos que a formação é de alto nível e está apta a formar profissionais preparados para as demandas do Sistema Único de Saúde (SUS) e do mercado.

O Parecer CEE que culminou na aprovação em Pleno destacou que:

– A Instituição demonstra, claramente, que vem cumprindo sua missão junto á Sociedade.

– Titulação docente perfeitamente enquadrada nos termos da Resolução CEE 145/2016.

– Quanto a “Curricularização da Extensão” encontra-se plenamente atendida.

“Recebemos esta aprovação com a sensação de dever cumprido e a certeza de que a qualidade da nossa Medicina é inquestionável. É um reconhecimento não apenas do nosso trabalho, mas do nosso compromisso com a saúde pública e com a formação de médicos humanizados e tecnicamente competentes”, declarou o Diretor Administrativo Dr. Mario Vedovello Filho.

Conforme a legislação do CEE-SP (Deliberação CEE 167/2019 e Deliberação CEE 171/2019), o ato de reconhecimento será efetivado após a homologação do parecer pela Secretaria de Estado da Educação e a publicação da portaria no Diário Oficial do Estado. O reconhecimento é concedido por um prazo determinado de 3 anos, exigindo a subsequente renovação, que já estará pautada nos resultados e no desempenho dos egressos.

A aprovação de hoje é a garantia que faltava para os formandos da primeira turma, permitindo que seus diplomas sejam emitidos com validade plena e que possam, de imediato, dar entrada no registro profissional junto ao Conselho Regional de Medicina (CREMESP) e iniciar suas carreiras