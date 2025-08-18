Feira gastronômica “Rota do Sabor” chega a Artur Nogueira com apoio da Prefeitura

Iniciativa do Grupo de Ambulantes será mensal e promete movimentar turismo e economia da cidade; 1ª edição acontece nesta sexta (22), a partir das 17h, na Av. XV de Novembro

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude, divulga a feira gastronômica “Rota do Sabor”. O evento terá sua primeira edição nesta sexta-feira (22), a partir das 17h, na Avenida XV de Novembro. O local escolhido é o mesmo da tradicional feira livre de quarta-feira.

A iniciativa, organizada pelo Grupo de Ambulantes com apoio da Prefeitura, reunirá 19 pontos de atendimento, entre barracas e food trucks, trazendo diversidade de comidas e bebidas. O espaço contará ainda com som ao vivo, mesas e cadeiras, para garantir conforto e lazer ao público.

O prefeito Lucas Sia (PL) reforçou que a iniciativa é mais um passo importante para fortalecer a economia local e impulsionar o turismo.

“A Prefeitura apoia os ambulantes de nossa cidade, porque sabemos que eles geram renda, emprego e oportunidades. A feira também vai movimentar o turismo, mostrando nossa diversidade gastronômica e contribuindo para o desenvolvimento do município”, afirmou.

EDIÇÕES MENSAIS

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude, Tatiane Gibertoni, explicou que a feira terá caráter permanente.

“A ‘Rota do Sabor’ será realizada mensalmente, sempre com o objetivo de oferecer lazer e boa gastronomia à população, além de incentivar os empreendedores locais e fortalecer nossa economia”, destacou.

A Prefeitura informará, com antecedência, as datas das próximas edições por meio dos canais oficiais de comunicação.