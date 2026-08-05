Feira Noturna de Jaguariúna recebe Mayara Góis nesta quarta-feira
Evento acontece das 17h às 22h, no Parque Santa Maria, com música sertaneja, gastronomia, artesanato e entrada gratuita
O Parque Santa Maria recebe nesta quarta-feira, 5 de agosto, mais uma edição da Feira Noturna de Jaguariúna.
Promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, o evento acontece das 17h às 22h, com entrada gratuita.
A atração musical desta semana será a cantora Mayara Góis, que apresentará ao público um repertório sertanejo.
A Feira Noturna conta com barracas de frutas, verduras, pastéis, artesanato local e diversos outros produtos.
O espaço também oferece praça de alimentação com food trucks e brinquedos para as crianças, reunindo opções de gastronomia, compras e lazer para toda a família.
Realizado todas as quartas-feiras, o evento recebe moradores de Jaguariúna e visitantes de outras cidades.
SERVIÇO
Feira Noturna de Jaguariúna
Data: 5 de agosto, quarta-feira
Horário: das 17h às 22h
Local: Parque Santa Maria
Atração musical: Mayara Góis
Entrada gratuita
Fonte: Prefeitura de Jaguariúna
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