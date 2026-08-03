FeirArte terá edição especial em homenagem ao Dia dos Pais em Mogi Guaçu

Evento gratuito reunirá artesanato, música ao vivo, gastronomia e atrações culturais, além de valorizar artistas e empreendedores locais

A Secretaria de Cultura de Mogi Guaçu prepara uma edição especial da FeirArte Itinerante em homenagem ao Dia dos Pais. A programação temática contará com artesanato, apresentações musicais e uma área destinada à gastronomia.

Gratuito, o evento busca levar atividades culturais e opções de lazer a diferentes regiões do município, além de incentivar a economia criativa e ampliar os espaços de divulgação dos trabalhos desenvolvidos por artistas e empreendedores locais.

De acordo com o secretário-adjunto de Cultura, Rodrigo Peguin, a FeirArte Itinerante reúne diferentes manifestações culturais e promove a ocupação dos espaços públicos pela comunidade.

“A FeirArte Itinerante em Mogi Guaçu é um evento cultural gratuito que reúne artesanato, música ao vivo e praça de alimentação. O objetivo é valorizar artistas locais, incentivar a economia criativa e ocupar os espaços públicos com lazer para toda a comunidade guaçuana”, afirmou.

A Secretaria de Cultura também divulgou os locais das próximas edições. No dia 9 de setembro, uma quarta-feira, a programação será realizada na Praça Augusto Rodrigues de Mello, no Jardim Ypê I.

Em outubro, a feira seguirá para o Distrito de Martinho Prado Júnior. Já a edição de novembro acontecerá no bairro Chácaras Alvorada.

Segundo Rodrigo Peguin, a iniciativa procura integrar cultura, gastronomia e convivência comunitária em diferentes espaços do município.

“A FeirArte Itinerante busca sempre reunir artesanato, gastronomia, música e atrações culturais, para promover a valorização dos artistas e empreendedores locais, além de incentivar a convivência comunitária em espaços públicos do município”, concluiu.

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