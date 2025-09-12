Felipe D’Jango conquista reconhecimento no cenário musical brasileiro

O cantor Felipe D’Jango vem ampliando seu espaço na música nacional com números expressivos e destaque na mídia. Seus vídeos publicados nas redes sociais já ultrapassaram 244 mil visualizações, resultado que evidencia o alcance de seu trabalho e a adesão do público.

A projeção também chegou à televisão. Felipe participou de programas de repercussão nacional, entre eles o Programa do Ratinho (SBT), o que reforçou sua visibilidade e inserção no mercado.

Sua trajetória ganhou ainda mais legitimidade com o apadrinhamento oficial de Frank Aguiar – o Cãozinho dos Teclados.

O reconhecimento público de uma das maiores referências da música popular brasileira consolidou Felipe D’Jango como um nome em ascensão no setor artístico.