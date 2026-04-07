Feriado de 9 de Abril: confira o que abre e fecha em Mogi Guaçu

Na quinta-feira, 9 de Abril, é aniversário de 149 anos de emancipação político-administrativa de Mogi Guaçu, portanto, feriado municipal. O destaque das comemorações do aniversário de 149 anos de Mogi Guaçu será o ato cívico na Praça Francisco Marchese – Campo do TG, o Parque da Família, no BNH, a partir das 16h.

Na sexta-feira, 10 de abril, será ponto facultativo. Por isso, não haverá atendimento ao público na Prefeitura e autarquias nesses dois dias. O expediente volta ao normal na segunda-feira, 13 de abril, às 8h. Então, confira o que abre e fecha nos serviços públicos da cidade nesse período.

Saúde

Urgências e emergências serão atendidas na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Novo II, UPA do Jardim Santa Marta e no Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos. Na quinta-feira, 9, e sexta-feira, 10 de abril, não haverá atendimento nas 21 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). O atendimento nos postinhos volta a ser realizado na segunda-feira, 13 de abril, às 7h.

Serviços Municipais

Os cemitérios permanecerão abertos das 6h às 18h, com plantonistas para atendimento administrativo. A coleta de lixo domiciliar será feita na quinta e sexta-feira, dias 9 e 10 de abril, assim como as feiras livres também acontecerão normalmente nesse período.

SAMAE e Defesa Civil

Equipes de plantão serão mantidas para atendimento de emergências. No SAMAE pelo telefone 08000-102-028 e na Defesa Civil pelo 199.

Esporte e Lazer

Os 15 Centros Esportivos de Mogi Guaçu estarão fechados na quinta-feira, 9 de abril, e na sexta-feira, 10 de abril. Já no sábado, 11, e no domingo, 12 de abril, todas as praças esportivas da cidade estarão abertas.

Poupatempo

O Poupatempo estará fechado na quinta-feira, 9 de abril. Na sexta-feira, 10 de abril, a unidade terá atendimento normal, das 9h às 17h, assim como no sábado, 11 de abril, das 9h às 13h. O Poupatempo disponibiliza informações pelo site www.poupatempo.sp.gov.br.

Procon

Já a unidade do Procon, que funciona dentro do Poupatempo, não terá atendimento na quinta e sexta-feira, dias 9 e 10 de abril. O atendimento volta na segunda-feira, 13 de abril, a partir das 9h.