Festa do Morango de Socorro (SP) une tradição e turismo rural

Evento terá exposição de produtos, concurso dos melhores doces de morango, concurso do melhor fruto, presença das Moranguetes e muita programação cultural

A tradicional Festa do Morango da Estância Turística de Socorro @festa.domorango.ofc já tem data marcada: de 07 a 16 de agosto, das 14h às 23h, na Praça do Fórum. Organizado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (COMDER) com o apoio da Prefeitura Municipal, o evento integra a programação da Festa de Agosto, que celebra o aniversário da cidade (09/08) e o dia da padroeira, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (15/08).

O público poderá saborear o melhor da gastronomia local, com uma variedade de doces, tortas e bebidas à base de morango produzida por agricultores da região. A programação conta ainda com o concurso do melhor prato criado e com a presença das Moranguetes.

Muito mais do que uma celebração culinária, a Festa do Morango é um patrimônio cultural que conecta gastronomia, arte, artesanato e música. O evento valoriza a agricultura familiar, fortalece o comércio local, atrai turistas e homenageia as famílias rurais que construíram essa história de dedicação e impulsiona o turismo, preservando as tradições construídas ao longo de gerações.

Vale a viagem – Gastronomia e vivências no campo

Rodeada por montanhas da Serra da Mantiqueira e por uma rica beleza natural, a Estância Turística de Socorro, no Circuito das Águas Paulista, é um destino encantador para quem busca uma experiência de turismo rural em diversas propriedades rurais que podem ser visitadas.

Essas propriedades proporcionam uma autêntica vivência no campo. Entre as experiências oferecidas, os visitantes podem colher morangos diretamente do pé, participar da ordenha, praticar pesca esportiva e fazer visitas guiadas aos cafezais, além de desfrutar de degustações exclusivas de queijos, cachaça e uma saborosa imersão ao mundo dos vinhos.

Destaques do Turismo Rural em Socorro:

Uma das propriedades que podem ser visitadas mediante agendamento para conhecer a produção do morango orgânico é a @serravitaoficial (Sítio Boa Esperança), onde também tem geleias e outras delícias. O local proporciona ao visitante a experiência de colher a fruta do pé. Além dos morangos, Socorro (SP) possui uma diversidade de propriedades rurais que oferecem uma verdade imersão à vida no campo, confira:

Alambique Pioneira @alambiquepeioneira: Um espaço aberto para visitantes conhecerem o processo de produção da cachaça

Cachaçaria Santo Mé @cachacariasantome: Um misto de restaurante e empório, o local possui mais de 50 tipos de cachaças.

Empório Nono Alpi @emporiononoalpi: Um charmoso misto de rancho, empório e alambique, onde os visitantes podem acompanhar de perto o processo de produção de cachaças artesanais e degustar queijos e doces típicos da fazenda.

Fazenda 7 Senhoras @7senhorasspeciality: Centenária fazenda de café onde é possível fazer uma visita guiada entre os cafezais, conhecer todo processo; da colheita à benfeitoria, além de degustação de café com barista.

Hotel Dona Paschoalina @hoteldonapaschoalina: primeiro hotel que proporciona aos visitantes uma experiência entre os parreirais e a natureza do entorno com degustação de vinhos no meio dos vinhedos.

Pesqueiro Pitauá @pitauacentrodelazer: Um local que reúne restaurante, área de lazer e pesqueiro para a prática de pesca e esportiva e muito conhecido pela tilápia à parmegiana.

Rancho Pompeia @rancho_pompeia: O destino perfeito para quem busca um bucólico café da manhã de fazenda aos finais de semana, com pães e doces produzidos de forma artesanal.