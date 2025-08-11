Festa Italiana Viva La Nostra Gente chega pela primeira vez em Pedreira-SP

Praça Ângelo Ferrari, no centro, se transforma numa autêntica Vila Italiana nos dias 15,16 e 17 de agosto com entrada e shows gratuitos

Um dos mais importantes e badalados eventos ítalo-brasileiros do Estado de São Paulo chega pela primeira vez a Pedreira, no interior de São Paulo, para homenagear a rica história italiana da cidade. A Festa Viva La Nostra Gente acontece no próximo final de semana, dias 15, 16 e 17 de agosto, na Praça Ângelo Ferrari, no centro.

A realização é da Prefeitura Municipal de Pedreira, através da Secretaria de Divulgação e Turismo, em parceria com a Elo Produções, e apoio do Circolo Italiano di Pedreira, Circuito das Águas Paulista e Comites SP. O patrocínio é da Cervejaria Campinas, Acquíssima, Castelo Alimentos e Mortadelas Marba, com apoio da Vinícola Góes.

Com entrada e shows gratuitos, a Festa Viva La Nostra Gente é uma excelente opção para reunir famílias e amigos numa verdadeira imersão nas raízes dos imigrantes que aqui chegaram para celebrar a cultura, gastronomia e as tradições ítalo-brasileiras.

A festa, que terá sua estrutura montada em toda área da praça, recebe os visitantes a partir de sexta-feira, dia 15, das 17h às 22h. As atrações prosseguem no sábado, dia 16, e no domingo, dia 17 de agosto, das 11h às 22h.

Para a secretária de Divulgação e Turismo de Pedreira, Letícia Pedroso, a primeira festa italiana representa um marco importante para a cidade, celebrando com orgulho as raízes dos inúmeros descendentes italianos que aqui vivem e contribuíram para a formação de nossa identidade cultural.

“Nos sentimos extremamente felizes e honrados por ser palco de um evento tão especial, que não apenas valoriza as tradições herdadas dos imigrantes, mas também fortalece o turismo local, movimenta a economia e proporciona momentos de lazer, cultura e união para toda a comunidade”, comenta.

Já a CEO e diretora-executiva da Elo Produções, Renata Tannuri Meneghetti, diz que a festa trará uma experiência marcante aos visitantes. “Estamos muito felizes e entusiasmados para oferecer a Pedreira e região uma inesquecível opção de entretenimento e cultura para que famílias e amigos possam se reunir em uma grande festa ítalo-brasileira. A intenção é que o púbico embarque em uma verdadeira viagem às raízes e tradições dos imigrantes italianos que aqui chegaram”, diz.

Circolo Italiano di Pedreira faz parte da história

O Circolo Italiano di Pedreira tem uma história que começou em 1894, quando com a ajuda do fundador de Pedreira, o Cel. João Pedro de Godoy Moreira surgiu a Società Italiana Fratellanza e Lavoro.

Desde 2001, o Circolo tem sede na Praça Cel. João Pedro, onde acontece são ministradas aulas de italiano e orientação para quem busca a cidadania. O espaço ainda conta com uma pequena biblioteca, sala de reuniões e uma cozinha onde ocorre cursos de gastronomia com ênfase à culinária italiana.

Sem fins lucrativos, o Circolo Italiano di Pedreira tem como atual presidenta Mara Faustino Auguri, que trabalha ao lado de sua diretoria pela integração social, além de fortalecer o incentivo à cultura, como lançamentos de livros, exposições artísticas e na organização de intercâmbio e cursos do idioma italiano com a Federação das Entidades Culturais Ítalo-Brasileiras de São Paulo (FECIBESP).

Mangia Che Te Fa Bene

Quem passear pelas alamedas, com 40 operações em pleno funcionamento, vai se sentir em uma viagem à Itália. Na Piazza Dolce, os destaques são seus doces tradicionais como cannoli e tiramissu. Já na Piazza del Sale se encontra pratos salgados típicos, massas frescas preparadas na hora, polenta, lasanha, uma vera pizza, fogazza, antepastos e muito mais.

A festa também conta com uma alameda de comidas brasileiras, uma completa praça gastronômica. Para harmonizar, vinhos, licores italianos e cervejas artesanais estarão disponíveis, proporcionando uma experiência completa e recheada de sabor.

Além disso, haverá uma área dedicada a produtores e a expositores de queijos, mel, vinhos, cachaças e artesanatos, valorizando os produtos locais e regionais: o Villaggio di Produttori.

Uma das novidades na edição de Pedreira-SP da Festa Viva La Nostra Gente é o tradicional lanche de mortadela italiana Marba, famoso no Mercadão de São Paulo. A iguaria é sucesso em todo o circuito de festas da Elo.

Além da gastronomia, as apresentações folclóricas, danças típicas e uma decoração com espaços instagramáveis que remetem às vilas italianas, transportam os visitantes para um cenário lúdico e acolhedor. No local, haverá área kids para crianças e gincanas gratuitas. Os pets também são bem-vindos.

Festa traz show com Tony Angeli e muito mais

A Festa Viva La Nostra Gente, em Pedreira, conta com uma programação especial que inclui shows, dança e muita diversão para o público de todas as idades. A grande atração do evento é a presença do cantor italianíssimo Tony Angely, sucesso por onde passa e que faz o encerramento da maratona cultural no domingo (17), a partir das 20h.

Na sexta-feira (15), às 19h, acontece a cerimônia de abertura e a apresentação da dança da Tarantella com a Cia. Allegro. Depois, às 20h, anima o público o Tributo Roupa Nova. O show homenageia o Brasil, país que tão bem acolheu os imigrantes italianos.

No sábado (24), às 13h, é a vez do violonista Rinaldo Zamai mostrar todo seu talento aos visitantes. As apresentações prosseguem com a “Volta ao Mundo” na voz de Joel Gil, às 14h, e o grande show com Enzo Schiani, que faz o Tributo Eros Ramazzotti, às 20h.

As outras atrações do dia são a Fanfarra da Escola Humberto Piva (16h); a apresentação de dança da Escola Helena Fernandes (16h30); uma divertida gincana com Koringa Bobo da Corte (17h) e um bingo solidário, a partir das 18h30.

A Festa Viva La Nostra Gente em Pedreira termina no domingo (17) e além do esperado show de Tony Angeli, a partir das 20h, apresenta várias outras atrações, como a “Viagem ao Mundo” com Joel Gil (13h); Fanfarra da Escola Sylvio de Aguiar Maya (15h); o Desafio Musical com Koringa Bobo da Corte (15h30); show com a banda Faroeste Caboclo – Legião Urbana Cover (16h) e o Bingo Solidário, a partir das 18h30.

𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠𝗠𝗔 𝗗𝗘𝗜 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗘𝗥𝗧𝗜

Sexta-feira (15) 19h – Abertura oficial com autoridades

19h – Apresentação Cia. Allegro – Tarantella

20h – Show de abertura TRIBUTO ROUPA NOVA

Sábado (16)

13h – Violinista Rinaldo Zamai

14h – Joel Gil – “Volta ao Mundo”

16h – Fanfarra Humberto Piva

16h30 – Apresentação de dança da Escola Helena Fernandes

17h – Gincana com Koringa Bobo da Corte

18h30 – Bingo Solidário

20h – Grande show com Enzo Schiani – Tributo Eros Ramazzotti

Domingo (17)

13h – “Viagem ao Mundo” com Joel Gil

15h – Fanfarra Escola Sylvio de Aguiar Maya

15h30 – Desafio Musical com Koringa Bobo da Corte

16h – Banda Faroeste Caboclo – Legião Urbana Cover

18h30 – Bingo Solidário

20h – Show especial de encerramento com o italianíssimo TONY ANGELI

*Todas as operações e a programação cultural estão sujeitas a alteração sem aviso prévio

SERVIÇO:

O quê: Festa Italiana – Viva La Nostra Gente

Onde: Praça Ângelo Ferrari

Endereço: Rua XV de Novembro, 917-1013, centro, Pedreira-SP

Entrada: Gratuita (paga-se apenas o que consumir)

Data e horário: 15, 16 e 17 de agosto, sexta-feira |17h às 22h| sábado e domingo |11h às 22h|

Realização: Prefeitura Municipal de Pedreira através da Secretaria Municipal de Divulgação e Turismo e ELO Produções

Apoio: Circolo Italiano di Pedreira, Circuito das Águas Paulista e Comites SP

Patrocínio: Cervejaria Campinas, Acquíssima, Castelo Alimentos e Mortadelas Marba

Apoio: Vinícola Góes

*Para mais informações, entre em contato com a Elo Produções.

WhatsApp: 19 99733-1398 (Renata Tannuri)

Sobre Elo Produções

A Elo Produções é uma empresa nacional de comunicação integrada e eventos, presente no mercado desde 2000. Com sede em Campinas-SP, atende clientes nas áreas de assessoria de imprensa, organização e produção de eventos, treinamentos e consultoria de comunicação. Uma de suas marcas já amplamente reconhecidas é o Festival Gastronômico Sabores da Terra que, em 2025, chega ao seu 9º ano.

Confira a Comedoria da Festa Italiana – Viva la Nostra Gente de Pedreira

*Dolci Piazza* – Praça Doce

Cannoli – chocolate/baunilha/café/doce de leite/pistache e limão siciliano

Gelato com sabores variados, incluindo o famoso gelato, febre na Costa

Amalfitana – Gelato de limão, servido dentro do limão siciliano

Tiramisù

Palha Italiana

Doces variados

*Piazza Del Sale*

Gastronomia Típica

Gnocchi de Costela

Piadina Italiana

Lanche de Mortadela oficial Marba

Fogazza

Panini

Rotolini

Lanche de Ciabatta

Lanche de Porchetta

Pizza Napolitana

Gnocchi recheado (mussarela, gorgonzola e camarão) com molho sugo ou branco

Lasanha bolonhesa ou 4 formaggi

Sorrentino com recheio de búfala, mussarela ou presunto e queijo

Fettuccine (tradicional, espinafre ou pitaya)

Lanche de pernil

Talharim ou Spaghetti (molho sugo ou bolonhesa)

Canelone com molho branco ou ao sugo

Polenta mole ao sugo ou bolonhesa gratinada no forno, servida com uma fatia de pão italiano

Bife à parmegiana com arroz branco e batata frita

Frango a passarinho com polenta frita

Gastronomia Variada

Porco no carrossel

Costela, torresmo de rolo

Joelho de porco

Batata Recheada

Espetinhos

Crepe

Cachorro quente

Hambúrguer

Porções variadas

Coxinha

Milho e derivados

Pizza Cone

Pastel

Villaggio di Produttori

Alameda dedicada a produtores e expositores de queijos, mel, vinhos, cachaça, licores, geleias, artesanatos e acessórios

*Para beber*

Cerveja artesanal (vários estilos) Caipirinhas e drinks especiais

Sucos naturais, Água de coco, Caldo de cana

Frappuccino, Cappuccino e Café

Vinhos para beber e levar

Piazza Dei Bambini – Área kids

Área infantil com muita diversão: infláveis, jump, pesca, tiro ao alvo