Final do Futsal de Inverno terá ingresso solidário em Artur Nogueira

Real Futsal enfrenta o Barcelona na decisão feminina, e Armax Itamaraty encara o Atlético São Vicente na final masculina; pulseiras serão trocadas por 1l de leite nesta sexta (12)

A emoção do futsal vai tomar conta de Artur Nogueira neste sábado (13), a partir das 19h, no Ginásio Maurício Sia, com a grande Final do Campeonato de Futsal de Inverno 2025. A noite promete reunir esporte, solidariedade e entretenimento, em um evento que já é tradição no calendário esportivo do município.

Para acompanhar os jogos, a entrada será solidária, em que cada torcedor deverá doar 1 litro de leite no momento da retirada da pulseira. As trocas serão realizadas nesta sexta-feira (12), no próprio Ginásio de Esportes Maurício Sia, das 8h30 às 17h, ou enquanto durarem as pulseiras. A quantidade é limitada.

Os litros de leite arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Artur Nogueira, que fará a distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas por programas municipais.

O prefeito Lucas Sia (PL) destacou a importância de unir esporte e solidariedade em um único evento. “Além de movimentar o esporte nogueirense, esse campeonato também é uma oportunidade de exercitarmos a solidariedade. O ingresso solidário vai ajudar muitas famílias que precisam, e isso torna a final ainda mais especial para toda a cidade”, afirmou.

Programação da Final

-Abertura dos portões | 18h30

-Final Feminina | 19h30: Real Futsal x Barcelona

-Apresentação cultural | 20h30: Cia de Dança

-Final Masculina | 21h: Armax Itamaraty x Atlético São Vicente

-Show de encerramento | 22h40: Grupo Projeto Kindin

O secretário de Esporte e Lazer Caio Rodrigues ressaltou o engajamento da população ao longo do campeonato e convidou os moradores a prestigiarem a final. “Foram semanas de jogos intensos e com grande participação das equipes e da torcida. Agora, vamos coroar essa trajetória com uma grande final, que une esporte, cultura e solidariedade. Convido todos a participarem e viverem esse momento com a gente”, disse.

O Campeonato de Futsal de Inverno é promovido anualmente pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, e se consolidou como um dos principais eventos esportivos da cidade, reunindo dezenas de atletas e mobilizando a torcida nogueirense em torno da paixão pelo futsal.