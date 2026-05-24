Firmes no Caminho supera cansaço, chuva e serra em novas etapas rumo a Aparecida

Grupo saiu de Holambra no dia 19 de maio e já soma 124 quilômetros percorridos na peregrinação até o Santuário Nacional

A peregrinação do grupo Firmes no Caminho rumo ao Santuário Nacional de Aparecida seguiu com novas etapas de fé, resistência e superação entre sexta-feira (22) e sábado (23). Os integrantes, que partiram de Holambra no dia 19 de maio, continuam avançando por cidades de Minas Gerais em uma jornada marcada por longas caminhadas e desafios físicos.

Na sexta-feira, 22 de maio, o grupo deixou Crisólia por volta das 5h45 da manhã com destino a Inconfidentes, em Minas Gerais. Apesar do percurso mais curto, de aproximadamente 24 quilômetros, a etapa foi considerada desgastante pelos peregrinos devido ao grande esforço físico acumulado no dia anterior.

Mesmo com o cansaço, todos chegaram bem ao destino. A caminhada foi concluída por volta das 11h40. Segundo o grupo, a decisão de reduzir a quilometragem do dia foi tomada em razão do trajeto previsto para sábado, quando os peregrinos teriam pela frente uma nova etapa de maior distância.

Já no sábado, 23 de maio, os integrantes deixaram a Pousada Morada do Sol, em Inconfidentes, por volta das 5h15, com destino a Tocos de Mogi. O percurso totalizou 31 quilômetros e passou também por Borda da Mata.

Durante o trajeto, o grupo enfrentou um pouco de chuva, mas o tempo permaneceu nublado na maior parte da caminhada, sem atrapalhar o avanço dos peregrinos. Um dos momentos mais exigentes foi a subida da Serra da Porteira do Céu, em Borda da Mata, com cerca de 2,5 quilômetros de forte inclinação.

O trecho exigiu força física e superação dos participantes, mas também proporcionou belas paisagens. O local serviu como ponto de parada para descanso e lanche antes da continuidade da caminhada.

O grupo chegou ao destino por volta das 13h35. Com a conclusão da etapa, os peregrinos somam 124 quilômetros já percorridos desde o início da jornada. Ainda faltam cerca de 194 quilômetros até a chegada ao Santuário Nacional de Aparecida.

Neste domingo, o destino previsto do grupo Firmes no Caminho será a cidade de Estiva, em mais uma etapa da peregrinação marcada pela fé, união e propósito.

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