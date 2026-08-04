Flora celebra 80 anos cercada por familiares, amigos e muitas histórias em Santo Antônio de Posse

Comemoração realizada no domingo (2), no Centro Múltiplo do Idoso, reuniu pessoas queridas em um almoço marcado por música, carinho e alegria

Flora comemorou seus 80 anos no domingo (2), em uma celebração especial realizada no Centro Múltiplo do Idoso, em Santo Antônio de Posse.

A data reuniu familiares e amigos que fizeram questão de participar de um momento tão importante, celebrando não apenas o aniversário, mas também uma trajetória marcada por histórias, ensinamentos, amizades e muita alegria.

Ao longo dos anos, Flora construiu laços que resistiram ao tempo. A presença de tantas pessoas queridas demonstrou o carinho cultivado durante sua vida e a importância que ela representa para todos que tiveram a oportunidade de compartilhar momentos ao seu lado.

A aniversariante recebeu homenagens e demonstrações de afeto de pessoas felizes por fazer parte da comemoração de uma vida repleta de experiências e lições.

Mais do que recordar o passado, o encontro foi uma oportunidade de celebrar o presente e renovar os vínculos de amizade e união entre os convidados.

A alegria de Flora, característica que acompanha sua história, contagiou mais uma vez o ambiente e todos que estavam presentes. Seu jeito especial de acolher e levar leveza aos lugares por onde passa tornou a comemoração ainda mais emocionante.

O almoço foi animado pelo cantor Alexandre Reys, que apresentou um repertório variado e atendeu aos diferentes gostos musicais dos convidados. A música deixou o ambiente descontraído e transformou a celebração em uma tarde ainda mais alegre.

Entre conversas, lembranças, música e abraços, familiares e amigos celebraram os 80 anos de uma pessoa especial, cuja trajetória continua inspirando e levando felicidade a todos ao seu redor.