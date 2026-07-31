Voleibol adaptado de Amparo conquista quatro vitórias pela Liga CBVA

Equipes femininas venceram nas categorias 45+, 58+ e 68+, enquanto o time masculino 58+ também superou o adversário por 2 sets a 0

As equipes de voleibol adaptado da Secretaria de Esporte e Juventude da Prefeitura de Amparo disputaram, na quinta-feira (30), a quinta rodada da Etapa Regional da Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado, pelo polo 5. Os jogos foram realizados em Campo Limpo Paulista.

No feminino, Amparo venceu nas três categorias em que entrou em quadra. Pela 45+, a equipe superou Campo Limpo Paulista por 2 sets a 0, com parciais de 18 a 16 e 15 a 9.

Na categoria 58+, as amparenses derrotaram o Paulínia Team por 2 sets a 0, com parciais de 15 a 2 e 15 a 10. Já a equipe 68+ venceu Francisco Morato pelo mesmo placar, com parciais de 15 a 2 e 15 a 4.

Entre os homens, a equipe 58+ também conquistou uma vitória por 2 sets a 0. Na categoria 45+, Campo Limpo Paulista venceu Amparo no desempate por 2 sets a 1. Na 68+, Itatiba superou o time amparense também por 2 sets a 1.

A equipe feminina 45+ foi representada por Sol, Léia, Marleni, Rita Jaconi, Silvana, Cláudia Frazão, Dinorah, Solange Petroli, Cassandra, Nilva e Gil.

Na categoria 58+ feminina, participaram Dinorah, Marleni, Léia, Vânia Dantas, Rita Jaconi, Nilva, Meg, Mara, Gil, Rita Bianchini e Cali. Pelo 68+ feminino, jogaram Claudete, Zélia, Cali, Julia, Marli Sala, Lucinha, Mercedes, Lilia, Vana e Ritinha.

No masculino, a equipe 45+ contou com Zé Luis, João Freitas, Segóvia, Guerra, Luisão, Dirceu, Jorge, Ari, Jessiel, Gallo, Flávio, João Dario e Bisqui.

Pelo 58+ masculino, participaram Guerra, João Freitas, Zé Luis, Jorge, Dirceu, Gallo, Segóvia e Flávio. Na categoria 68+, representaram Amparo os atletas Dirceu, João Reis, Eduardo, Bisqui, João Dario e Ari.

As equipes foram orientadas pelos professores Cassandra e Rone, com o apoio dos auxiliares Maria Vezzan e Cris Bueno.

O próximo compromisso do voleibol adaptado de Amparo pela competição está marcado para o dia 20 de agosto.

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