Frente Parlamentar chega a Holambra-SP nesta sexta-feira com cinco passos para combater violência digital entre crianças e jovens

Grupo instituído na Alesp e coordenado pelo deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania-SP) apresentará a gestores municipais estratégias para a prevenção de violência virtual em plataformas como Discord e TikTok; encontro acontece às 9h, durante o 8º Conexidades

A Frente Parlamentar de Combate à Violência em Ambiente Digital contra Crianças e Adolescentes promove, nesta sexta-feira (8/8), em Holambra-SP, a terceira audiência descentralizada sobre prevenção a crimes virtuais em plataformas como Discord e TikTok. Coordenado pelo deputado estadual Rafa Zimbaldi (Cidadania-SP), o encontro acontece a partir das 9h, no 8° Conexidades (alameda Maurício de Nassau, 675 – Centro). Na oportunidade, o colegiado instituído em junho na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) vai compartilhar com o público presente os cinco passos para combater a violência na Internet entre jovens e o público infantil.

O Conexidades 2025 teve início na segunda-feira (4/8). Amanhã, participam do evento autoridades regionais, como prefeitos e vereadores, além de representantes da sociedade civil organizada e lideranças do setor produtivo. Segundo adianta Rafa, aos agentes públicos presentes será distribuído um material gráfico com orientações técnicas para o fortalecimento de políticas municipais de enfrentamento a crimes virtuais.

Os cinco passos sugeridos pela Frente Parlamentar de Combate à Violência em Ambiente Digital se resumem ao mapeamento do uso das redes sociais entre alunos, integrando escolas e Prefeituras; palestras regulares e a inclusão de Educação Digital na grade curricular; atendimento psicológico ininterrupto nas instituições de ensino; abertura de canais de escuta e para denúncia; e o monitoramento e a divulgação à população de resultados das ações já aplicadas e de novas ações permanentes.

O segundo encontro regional da Frente Parlamentar ocorreu no último dia 30 (quarta-feira), na Câmara Municipal de Iracemápolis-SP. O primeiro foi realizado em 16/7 (quarta-feira), na Câmara Municipal de Araraquara-SP.

O colegiado da Alesp atua em parceria com mandatários, entidades e profissionais do Direito, da Educação, da Psicologia, da Saúde, da Assistência Social, e da Criminologia, além de especialistas em Prevenção e Identificação de Crimes Virtuais. Um exemplo é a jornalista Carla Albuquerque, referência nacional no assunto; e Luís Guilherme de Sá, que tem auxiliado o Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

De acordo com Rafa, durante as audiências descentralizadas, é oferecido suporte técnico a vereadores, para que possam apresentar projetos de lei em suas respectivas cidades que versam à criação de Frentes Parlamentares Municipais de Combate à Violência Digital:

“O combate a crimes na Internet é missão conjunta. A popularização de plataformas, de aplicativos de mensagens e de servidores, como o Discord, ampliou os riscos, tornando mais urgente a atuação de diferentes setores da sociedade neste assunto. Vira e mexe, tomamos conhecimento de desafios destrutivos, de suicídios, de estupros virtuais e até de assassinatos orquestrados por jovens pela Internet”, lista o deputado do Cidadania.

Paralelamente às audiências públicas, o colegiado instituído oficialmente em 10/6, na Alesp, trabalha na elaboração de um relatório sobre crimes cibernéticos no estado de São Paulo contra o público em idade escolar. O conteúdo, assim que finalizado, será entregue ao governador Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos).

O compilado também vai reunir medidas que devem ser adotadas pelo governo bandeirante no combate ao bullying e a delitos digitais cometidos em unidades de ensino da rede estadual.