Fundo Social conclui curso de manicure e abre inscrições para novas turmas

Doze participantes receberam certificados nesta terça-feira; novas inscrições serão realizadas nos dias 5 e 6 de agosto

O Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna realizou nesta terça-feira, 4 de agosto, a entrega dos certificados às participantes de mais uma edição do curso de Manicure e Pedicure.

A capacitação reuniu 12 alunas e teve carga horária de 30 horas, distribuídas ao longo de três meses, com aulas realizadas duas vezes por semana.

O curso foi ministrado pela professora Brenda Kethlin e ofereceu formação prática para as participantes interessadas em ingressar ou ampliar a atuação no setor da beleza.

Segundo o Fundo Social, a iniciativa busca criar novas possibilidades de geração de renda e inserção no mercado de trabalho.

“É uma oportunidade prática e acessível para quem deseja aprender uma nova profissão”, informou a instituição.

NOVAS TURMAS

As inscrições para as novas turmas do curso serão realizadas nesta quarta e quinta-feira, dias 5 e 6 de agosto.

As aulas acontecerão às segundas e terças-feiras, das 8h às 11h.

Para efetuar a inscrição, as interessadas deverão apresentar o Cartão Cidadão e um comprovante de endereço.

SERVIÇO

Inscrições para o curso de Manicure e Pedicure

Datas: 5 e 6 de agosto

Documentos necessários: Cartão Cidadão e comprovante de endereço

Aulas: segundas e terças-feiras, das 8h às 11h

Local: Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna

Endereço: Rua Cândido Bueno, nº 792, Centro

Horário de atendimento: das 9h às 16h

Fonte: Prefeitura de Jaguariúna

Foto: Divulgação

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