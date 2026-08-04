Fundo Social conclui curso de manicure e abre inscrições para novas turmas
Doze participantes receberam certificados nesta terça-feira; novas inscrições serão realizadas nos dias 5 e 6 de agosto
O Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna realizou nesta terça-feira, 4 de agosto, a entrega dos certificados às participantes de mais uma edição do curso de Manicure e Pedicure.
A capacitação reuniu 12 alunas e teve carga horária de 30 horas, distribuídas ao longo de três meses, com aulas realizadas duas vezes por semana.
O curso foi ministrado pela professora Brenda Kethlin e ofereceu formação prática para as participantes interessadas em ingressar ou ampliar a atuação no setor da beleza.
Segundo o Fundo Social, a iniciativa busca criar novas possibilidades de geração de renda e inserção no mercado de trabalho.
“É uma oportunidade prática e acessível para quem deseja aprender uma nova profissão”, informou a instituição.
NOVAS TURMAS
As inscrições para as novas turmas do curso serão realizadas nesta quarta e quinta-feira, dias 5 e 6 de agosto.
As aulas acontecerão às segundas e terças-feiras, das 8h às 11h.
Para efetuar a inscrição, as interessadas deverão apresentar o Cartão Cidadão e um comprovante de endereço.
SERVIÇO
Inscrições para o curso de Manicure e Pedicure
Datas: 5 e 6 de agosto
Documentos necessários: Cartão Cidadão e comprovante de endereço
Aulas: segundas e terças-feiras, das 8h às 11h
Local: Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna
Endereço: Rua Cândido Bueno, nº 792, Centro
Horário de atendimento: das 9h às 16h
Fonte: Prefeitura de Jaguariúna
Foto: Divulgação
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