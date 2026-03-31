FUNDO SOCIAL DE JAGUARIÚNA ABRE INSCRIÇÕES PARA CURSO GRATUITO DE MANICURE

O Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna vai abrir nesta quarta-feira, dia 1º de abril, as inscrições para um novo curso gratuito de manicure, voltado a moradores interessados em aprender uma profissão e gerar renda.

A capacitação é destinada a pessoas com mais de 18 anos e terá início no dia 6 de abril, com término previsto para 6 de maio. As aulas serão realizadas às segundas e terças-feiras, das 8h às 10h, na sede do Fundo Social, totalizando uma carga horária de 30 horas.

As inscrições devem ser feitas presencialmente, das 9h às 16h, na sede do Fundo Social, localizada na Rua Cândido Bueno, 792, no Centro. Para garantir a vaga, é necessário apresentar cópia do RG e do Cartão Cidadão.

De acordo com o Fundo Social, a iniciativa tem como objetivo promover qualificação profissional e ampliar as oportunidades de inserção no mercado de trabalho, especialmente em áreas com grande demanda, como o setor de beleza.

Mais informações podem ser obtidas diretamente no local de inscrição.

Foto: arquivo