Futsal de Amparo vence e está em segundo na Copa Metropolitana

A equipe de futsal masculino da Secretaria de Esporte e Juventude da Estância de Amparo, somou mais três pontos na busca pela classificação para a próxima fase da Copa Metropolitana.

Na quinta-feira, 14, o time jogou em casa, no Ginásio “Laérzio Carletti”, do Centro Esportivo “João Baptista de Campos Cintra”, no Jardim Camandocaia, contra o Inter Campinas.

Todos os gols da partida aconteceram na segunda etapa. Amparo saiu na frente, porém não conseguiu manter o nível de jogo e acabou sendo pressionado pelos adversários que conseguiram o empate em um chute cruzado em direção à área.

O gol da vitória veio restando poucos segundos para o final da partida, encerrando assim o placar de 2 a 1.

Com o resultado, Amparo assume a segunda posição do grupo B da Copa Metropolitana. A próxima partida acontecerá no município de Santa Bárbara D’ Oeste, contra a equipe da casa, na quarta-feira, 20.

Já na quinta-feira, 21, o futsal estreia na Taça EPTV 2024, contra Pinhalzinho, na casa do adversário.