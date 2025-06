Ação de Prevenção e Orientação em Jaguariúna Atende 100 Pessoas na Vila Guilherme

Parceria entre Prefeitura, USP e CRT/Aids leva saúde e informação à comunidade

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Saúde, realizou no sábado (7 de junho) uma importante ação de prevenção e orientação à saúde da população da Vila Guilherme.

Em parceria com a Universidade de São Paulo (USP) e o Centro de Referência e Treinamento em DST/Aids do Estado de São Paulo (CRT/Aids), a iniciativa atendeu cerca de 100 moradores na Praça Doutor Celso de Ataliba Moraes.

Foram oferecidas orientações sobre a prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), como HIV, sífilis e hepatites virais, além de informações sobre gravidez na adolescência. Também houve distribuição gratuita de preservativos e divulgação de métodos de prevenção combinada, como a PEP e a PrEP.

A equipe realizou 52 testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, contando com o apoio de profissionais do CRT, da Vigilância Epidemiológica de Jaguariúna e voluntários da UniFAJ.

Jaguariúna foi uma das três cidades escolhidas pela USP para receber a ação, junto com Americana e Amparo, demonstrando o compromisso do município com a promoção da saúde e a prevenção de doenças.

Foto: divulgação