GCM apreende drogas durante abordagem a motociclista em Holambra

Suspeito tentou dispensar porções de entorpecente ao perceber a viatura durante patrulhamento

A Guarda Civil Municipal de Holambra apreendeu porções de droga durante uma abordagem realizada na quarta-feira, dia 1º, durante patrulhamento preventivo na cidade.

De acordo com a corporação, a equipe visualizou uma motocicleta cujo condutor apresentou atitude suspeita ao mudar repentinamente de direção ao perceber a presença da viatura. Diante da situação, os agentes realizaram a abordagem.

No momento em que descia do veículo, o indivíduo tentou dispensar um objeto que carregava no bolso. A ação foi percebida pelos guardas, que conseguiram intervir e localizar porções de substância semelhante à cocaína.

O suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia de Holambra, onde a ocorrência foi apresentada e as medidas legais cabíveis foram adotadas.

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12