GCM de Amparo prende homem por furto de estátua no Cemitério do Sylvestre

Imagem de Nossa Senhora Aparecida, feita em bronze, foi recuperada e devolvida à família proprietária do túmulo

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Amparo prendeu, na sexta-feira (8), um homem acusado de furtar uma estátua de Nossa Senhora Aparecida do Cemitério do Sylvestre. O flagrante foi possível após a administração do local perceber a saída de um indivíduo carregando a imagem em direção ao bairro Jardim Camanducaia.

Com as informações repassadas, a GCM iniciou buscas com apoio do sistema de monitoramento por câmeras da cidade. Os guardas Mateus e Segala se deslocaram para as proximidades do Rio Camanducaia, enquanto uma segunda viatura, comandada pelo inspetor Bruno, também iniciou patrulhamento.

As câmeras de segurança identificaram rapidamente o suspeito e sua localização. Com base nas características das roupas, ele foi abordado e confessou o furto. A imagem, confeccionada em bronze, foi recuperada e devolvida à família proprietária do túmulo.