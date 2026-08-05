GCM de Holambra recupera carro furtado em Campinas após alerta regional
Fiat Palio foi localizado na região do Moinho depois de informações repassadas pela Guarda Municipal de Artur Nogueira
A Guarda Civil Municipal de Holambra recuperou, na tarde de terça-feira (4), um veículo com registro de furto na cidade de Campinas.
A ocorrência foi registrada por volta das 16h, na região do Moinho, após informações repassadas pela Guarda Municipal de Artur Nogueira.
Durante patrulhamento, as equipes localizaram e abordaram um Fiat Palio que correspondia às informações recebidas. Após consulta, foi confirmado que o automóvel possuía registro de furto.
O condutor foi identificado e encaminhado, juntamente com o veículo, à Delegacia de Polícia de Holambra para os procedimentos de polícia judiciária.
Após a apresentação da ocorrência à autoridade policial, o automóvel permaneceu apreendido para as providências legais e posterior restituição ao proprietário.
Fonte: Guarda Civil Municipal de Holambra
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