Vôlei masculino de Artur Nogueira garante vaga na semifinal dos 68º Jogos Regionais

Equipe garantiu a classificação após vencer Socorro e Vargem na fase de grupos

A equipe masculina de voleibol de Artur Nogueira está na semifinal dos 68º Jogos Regionais do Estado de São Paulo. A vaga foi conquistada após a equipe encerrar a fase de grupos na liderança do Grupo B, com duas vitórias em dois jogos.

Na estreia, Artur Nogueira venceu Socorro por 2 sets a 0, com parciais de 25 a 5 e 25 a 15, mostrando superioridade do início ao fim da partida.

A classificação foi confirmada neste domingo (19), em um confronto equilibrado diante de Vargem. Após vencer o primeiro set por 25 a 7, a equipe sofreu o empate ao perder a segunda parcial por 25 a 22. No tie-break, os nogueirenses retomaram o controle da partida e fecharam o jogo em 15 a 12, garantindo a vitória por 2 sets a 1 e a liderança da chave.

Com a campanha invicta, Artur Nogueira segue entre as quatro melhores equipes da competição e agora disputa uma vaga na grande final dos Jogos Regionais.

O secretário de Esporte e Lazer, Rodrigo Burunga, destacou o desempenho da equipe.

“Os atletas vêm demonstrando muita dedicação e espírito de equipe. Chegar à semifinal como líder do grupo é resultado de um trabalho sério, que nos enche de orgulho e mostra a força do esporte de Artur Nogueira.”

Disputados em Itatiba, os 68º Jogos Regionais reúnem milhares de atletas de diversos municípios da 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo e figuram entre as principais competições do calendário esportivo paulista.