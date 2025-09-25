GCM morre ao ser atingido por caçamba durante trabalho em Mogi Guaçu

Fotos Reprodução Redes Socias

Ednaldo Oliveira tentava destravar o basculante do caminhão quando foi atingido na cabeça pela estrutura

O Guarda Civil Municipal Ednaldo Oliveira morreu na tarde desta quarta-feira (24) após um acidente com caminhão caçamba no Jardim Novo II, em Mogi Guaçu. A ocorrência foi registrada como acidente pessoal pela Guarda Civil Municipal, que também atendeu ao chamado via CECOM.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Civil, Ednaldo estava descarregando terra em um terreno localizado próximo a um comércio de materiais de construção, na região da UPA da Zona Norte. Durante o processo, a caçamba do caminhão travou após subir cerca de um metro. Na tentativa de liberar o mecanismo, a vítima entrou sob a estrutura e utilizou uma marreta para bater no sistema hidráulico. Neste momento, a caçamba desceu repentinamente e atingiu sua cabeça.

A morte foi constatada ainda no local pela equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). O Instituto de Criminalística foi acionado e compareceu com o perito criminal Igor e o fotógrafo Ronaldo para realizar a perícia. O corpo de Ednaldo foi encaminhado ao IML de Campinas, onde será submetido a exame necroscópico. O sepultamento está previsto para esta quinta-feira (25), com horário ainda a ser confirmado.