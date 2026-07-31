GCM prende dois suspeitos por tráfico e associação para o tráfico em Santo Antônio de Posse

Ação ocorreu na manhã desta sexta-feira (31), no bairro Bela Vista II; drogas e dinheiro foram apreendidos

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Santo Antônio de Posse prendeu, na manhã desta sexta-feira (31), dois homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e associação para o tráfico durante patrulhamento no bairro Bela Vista II.

De acordo com a corporação, as equipes realizavam patrulhamento preventivo quando avistaram os dois suspeitos em um ponto conhecido por recorrentes ocorrências relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

Segundo a GCM, um dos homens carregava uma sacola que estava sendo entregue ao outro. Ao perceberem a aproximação da viatura, a sacola foi devolvida e, em seguida, arremessada para um terreno baldio, enquanto ambos demonstravam comportamento de tentativa de evasão.

Diante da atitude suspeita, os guardas realizaram a abordagem e localizaram a sacola dispensada. No interior dela foram encontrados 20 pinos de substância análoga à cocaína, 21 porções de substância análoga ao crack, quatro porções de substância análoga à maconha e R$ 70 em dinheiro.

Os dois suspeitos foram encaminhados ao Pronto-Socorro Municipal para exame de corpo de delito e, posteriormente, apresentados na Delegacia de Polícia de Santo Antônio de Posse.

Após a análise da ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante dos envolvidos pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles permaneceram à disposição da Justiça.

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