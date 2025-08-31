Governo de SP amplia aquisições de café das cooperativas exportadoras

Iniciativa busca reduzir os efeitos das taxações aplicadas pelo governo norte americano; produtos abastecem prédios da administração pública do Estado

Para enfrentar os impactos das tarifas impostas pelos Estados Unidos ao café brasileiro, o Governo de SP, por meio do Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social (PPAIS), intensificou a compra pública de café das cooperativas paulistas. Até o momento, em 2025, já foram adquiridas 8 toneladas do grão torrado e moído e a expectativa é que até o final do ano as compras possam chegar a R$ 1 milhão. Estes produtos abastecem hospitais, escolas, penitenciárias e outros prédios da administração pública.

A medida tem o objetivo de assegurar mercado interno e previsibilidade financeira aos pequenos produtores, sobretudo em um momento de instabilidade nas exportações. Atualmente, o PPAIS conta com 30 cooperados e tem cinco Chamadas Públicas em andamento para o café, contemplando as regiões de Bauru e Ribeirão Preto.

“A inclusão do café nas compras públicas fortalece um grão que faz parte da vida de todos os paulistas e garante um mercado seguro às pequenas propriedades dedicadas à cafeicultura”, destaca o secretário de Agricultura e Abastecimento, Guilherme Piai.

A Coopercuesta, uma das cooperativas beneficiadas, reforça que a medida representa um divisor de águas para a cafeicultura da Cuesta Paulista. “Produzimos de 5 a 6 mil sacas de café por ano, mas apenas 20% chegavam ao mercado Fair Trade internacional. Agora, com o PPAIS, nossa expectativa é que até 80% da produção seja processada, torrada, moída e comercializada no mercado interno, trazendo estabilidade, renda e desenvolvimento para nossa região”, afirma Luís Carlos Josepetti Bassetto, presidente da cooperativa.

Medidas de suporte às cadeias produtivas de SP

Além das compras públicas, o Governo de SP adota ações complementares de apoio ao setor, como a disponibilização de crédito especial para exportadores, via Desenvolve SP, e a liberação de crédito de ICMS para aliviar custos financeiros dos produtores e cooperativas. Outro ponto de suporte aos produtores é a abertura de novos mercados consumidores para os produtos paulistas.

PPAIS

A inclusão do café no programa é fruto de um plano de fortalecimento do cooperativismo paulista celebrado entre a Secretaria de Agricultura e Abastecimento de SP (SAA) e a Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo (OCESP), celebrado neste ano, durante missão internacional na Suíça e que tem como um de seus objetivos a inclusão de mais produtos do agro paulista no programa.

O PPAIS já movimentou, somente este ano, cerca de R$36,5 milhões em aquisições da agricultura familiar, um crescimento de 71% em relação a 2024. Atualmente, cerca de 40 cooperativas participam do programa.

“A ampliação do programa cria alternativas de escoamento do café paulista no mercado interno, justamente diante das barreiras externas, fortalecendo cooperativas e garantindo renda aos produtores familiares”, afirma Clóvis Etto, analista de desenvolvimento agrário e gestor do PPAIS.

Exportações em alta

No acumulado de janeiro a julho de 2025, as exportações de café paulista somaram US$1,10 bilhão, representando 6,8% do total do agronegócio do Estado e ocupando a sexta posição entre os grupos exportadores. O desempenho foi impulsionado, sobretudo, pelo café verde, responsável por 74,4% do valor exportado, seguido do café solúvel, com 21,4% de participação. Em relação ao mesmo período de 2024, o setor apresentou um crescimento expressivo de 49,6%, consolidando o café como um dos destaques positivos da balança comercial do agronegócio paulista em 2025.

Fonte Agência SP