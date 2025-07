HOJE TEM MÚSICA SERTANEJA NA FEIRA NOTURNA DE JAGUARIÚNA

A tradicional Feira Noturna de Jaguariúna acontece nesta quarta-feira, dia 23 de julho, no Parque Santa Maria, das 17h às 22h, com entrada gratuita.

Além das diversas opções de gastronomia e produtos locais, o evento contará com a apresentação da dupla Henrique & Ryan, que promete animar o público com o melhor da música sertaneja.

Realizada pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, a Feira Noturna é um dos principais atrativos da cidade, reunindo moradores e visitantes de toda a região.

O público conta com uma grande praça de alimentação com food trucks, barracas de frutas, verduras, legumes, pastéis, artesanato e brinquedos para as crianças. A feira acontece todas as quartas-feiras, oferecendo uma opção de lazer para toda a família.

Serviço:

Feira Noturna de Jaguariúna

Data: hoje, 23/07

Horário: das 17h às 22h

Atração: Henrique & Ryan (sertanejo)

Local: Parque Santa Maria

Endereço: Rua José Alves Guedes, 1.003 – Jardim Sonia