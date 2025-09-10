Holambra disputa rodada extra dos Jogos do Circuito das Águas Paulista

Equipes da cidade entram em quadra nesta sexta-feira (12) em busca de vagas nas semifinais do torneio

Holambra disputa neste fim de semana rodada extra dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista em busca de mais vagas nas semifinais

As equipes de Holambra voltam à quadra nesta sexta-feira, 12 de setembro, em uma rodada extra dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista, com confrontos decisivos no basquete, futsal sub-14 masculino e futsal sub-17 feminino. A competição, que reúne atletas de nove municípios da região, teve início em maio e segue até outubro, quando será realizada a grande final em Pedreira.

A rodada extra foi organizada em razão do número de equipes inscritas nestas modalidades. O primeiro jogo será às 19h, no Ginásio Municipal de Esportes de Holambra, com o time da casa enfrentando Jaguariúna no basquete. Na sequência, no Centro Esportivo Jonas da Silveira Cunha, em Amparo, a equipe da Cidade das Flores encara Jaguariúna no futsal sub-14 masculino, às 20h30, e, às 21h15, o time feminino sub-17 joga contra Amparo.

De acordo com o diretor municipal de Esportes, Pedro Paoliello, a expectativa é positiva para ampliar a presença da cidade nas fases decisivas. “Nossas equipes têm se dedicado muito durante toda a competição. Já garantimos a classificação no voleibol masculino, no futebol sub-13 e no sub-15, e agora buscamos mais vagas nas semifinais com o basquete e o futsal. Esse formato de rodada extra valoriza o esforço dos atletas e aumenta ainda mais o nível dos jogos”, afirmou.