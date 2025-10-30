Holambra promove atividades esportivas gratuitas para homens durante o Novembro Azul

Programação inclui aulas de canoagem e festivais de Beach Tennis e Futebol voltados ao bem-estar masculino

A Prefeitura de Holambra, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, preparou uma programação especial para o mês do Novembro Azul, com foco na saúde e qualidade de vida dos homens da cidade. A iniciativa, que integra a campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata, oferece atividades esportivas gratuitas e exclusivas ao público masculino ao longo de todo o mês.

Entre as ações confirmadas estão aulas de canoagem, além de festivais de Beach Tennis e de Futebol, que prometem promover lazer, integração e incentivo ao cuidado com a saúde de forma leve e acessível. As atividades serão realizadas em clima de amizade e espírito esportivo, reforçando a mensagem de que cuidar da saúde também é uma demonstração de força e atitude.

A proposta visa não apenas incentivar a prática esportiva, mas também criar um ambiente de diálogo e apoio entre os participantes, estimulando o autocuidado e a realização de exames preventivos.

Mais detalhes sobre as datas, horários e locais das atividades serão divulgados nos canais oficiais da Prefeitura de Holambra.