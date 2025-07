Holambra recebe ação educativa do Detran voltada a motociclistas Iniciativa visa reduzir acidentes de trânsito e promove conscientização antes da autuação

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), em parceria com a Guarda Municipal de Holambra, realizou nesta quarta-feira, 17 de julho, uma ação educativa de trânsito com foco especial nos motociclistas. A atividade aconteceu na Avenida Rota dos Imigrantes, por cerca de uma hora, com o tema “Faça seu corre sem correr”.

A ação faz parte de um conjunto de medidas voltadas à prevenção de acidentes, principalmente com motos, que estão entre os meios de transporte mais envolvidos em ocorrências de trânsito. Segundo o Detran, o objetivo é educar a população antes de autuar, promovendo mudanças de comportamento e mais segurança nas vias.

O comandante da Guarda Municipal, Paulo Roberto Rita, destacou a importância da mobilização:

“É uma ação muito importante nessa luta incansável que travamos para um trânsito mais seguro.”

Além desta atividade, uma nova ação está prevista para agosto, dessa vez voltada à segurança dos pedestres, incentivando a utilização correta da faixa de travessia.

De acordo com dados da plataforma Infosiga, entre janeiro e maio de 2025, o Estado de São Paulo registrou 2.499 mortes no trânsito, sendo 1.093 de motociclistas. Na região administrativa de Campinas, foram 5.301 acidentes e 467 óbitos no mesmo período.

Holambra se une a outras cidades da região que já participaram da campanha, como Campinas, Jaguariúna, Indaiatuba, Mogi Guaçu, entre outras.