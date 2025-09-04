Holambra terá palestra sobre visual merchandising no comércio em 16 de setembro

Foto: Palestrante Carla Marks

Evento promovido pela ACE vai orientar comerciantes sobre técnicas para atrair clientes e aumentar vendas

Palestra sobre visual merchandising ensina a potencializar vendas no comércio: 16 de setembro

Em setembro os comerciantes de Holambra poderão aprender a criar vitrines que atraem e vendem. Mais do que isso, poderão transformar a loja também por dentro, colocando em prática as técnicas certas de visual merchandising. No dia 16 de setembro, às 16h30, a Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra) realiza a palestra “Potencialize as vendas com Visual Merchandising”.

Comandado pela especialista Carla Marks, que volta à Holambra para a atividade, a palestra vai orientar comerciantes e empreendedores sobre como a organização estratégica do espaço de vendas pode impactar diretamente no comportamento do consumidor e no aumento da lucratividade. “A primeira impressão é determinante na decisão de compra”, afirma a especialista.

Veja o que a palestra vai abordar:

* Visual Merchandising: como utilizar essa ferramenta para se destacar da concorrência.

* Setorização e layout de loja: formas estratégicas de organizar o espaço, tornando-o mais rentável.

* Vitrines atrativas: técnicas para encantar e fidelizar o cliente desde o primeiro olhar.

* Exposição de produtos: modelos funcionais de mobiliário e estratégias para rentabilizar espaços.

* Técnicas de exposição: como aplicar recursos visuais que estimulam vendas.

Segundo Carla Marks, o Visual Merchandising vai além da estética: é uma estratégia de vendas que conecta a imagem da loja com a experiência de compra, gerando encantamento e fidelização.

As vagas são limitadas e estão abertas para reserva.

Serviço

Data e horário: 16 de setembro, às 17h30

Local: ACE Holambra

Inscrições e informações: (19) 9 9 994-2711