Holambra terá palestra sobre visual merchandising no comércio em 16 de setembro
Foto: Palestrante Carla Marks
Evento promovido pela ACE vai orientar comerciantes sobre técnicas para atrair clientes e aumentar vendas
Palestra sobre visual merchandising ensina a potencializar vendas no comércio: 16 de setembro
Em setembro os comerciantes de Holambra poderão aprender a criar vitrines que atraem e vendem. Mais do que isso, poderão transformar a loja também por dentro, colocando em prática as técnicas certas de visual merchandising. No dia 16 de setembro, às 16h30, a Associação Comercial e Empresarial de Holambra (ACE Holambra) realiza a palestra “Potencialize as vendas com Visual Merchandising”.
Comandado pela especialista Carla Marks, que volta à Holambra para a atividade, a palestra vai orientar comerciantes e empreendedores sobre como a organização estratégica do espaço de vendas pode impactar diretamente no comportamento do consumidor e no aumento da lucratividade. “A primeira impressão é determinante na decisão de compra”, afirma a especialista.
Veja o que a palestra vai abordar:
* Visual Merchandising: como utilizar essa ferramenta para se destacar da concorrência.
* Setorização e layout de loja: formas estratégicas de organizar o espaço, tornando-o mais rentável.
* Vitrines atrativas: técnicas para encantar e fidelizar o cliente desde o primeiro olhar.
* Exposição de produtos: modelos funcionais de mobiliário e estratégias para rentabilizar espaços.
* Técnicas de exposição: como aplicar recursos visuais que estimulam vendas.
Segundo Carla Marks, o Visual Merchandising vai além da estética: é uma estratégia de vendas que conecta a imagem da loja com a experiência de compra, gerando encantamento e fidelização.
As vagas são limitadas e estão abertas para reserva.
Serviço
Data e horário: 16 de setembro, às 17h30
Local: ACE Holambra
Inscrições e informações: (19) 9 9 994-2711