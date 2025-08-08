Homem é condenado por lesão corporal após tentativa de homicídio em Santo Antônio de Posse

Júri Popular em Jaguariúna desclassificou crime e determinou pena já cumprida; réu foi colocado em liberdade

O Fórum de Jaguariúna sediou, nesta sexta-feira (8), um júri popular que analisou o caso de um homem acusado de tentar matar a companheira em maio do ano passado, em Santo Antônio de Posse. Segundo a denúncia, ele teria atacado a vítima com uma faca durante uma discussão, sem resultar em morte.

Inicialmente, ele respondia pelo crime de tentativa de homicídio qualificado. No entanto, após a análise das provas e dos depoimentos colhidos em plenário, os jurados decidiram pela desclassificação da conduta para lesão corporal).

Com a decisão, o juiz presidente do júri fixou a pena em um ano e dois meses de detenção. Como o réu já estava preso preventivamente desde a data do crime — período que supera o tempo de pena imposto — foi declarada a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena em regime fechado.

Foi expedido o alvará de soltura, permitindo que o homem responda em liberdade a eventuais recursos.