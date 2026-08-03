Homem é preso após agredir companheira grávida em Santo Antônio de Posse

Vítima está no terceiro mês de gestação e foi encaminhada ao pronto-socorro para avaliação médica

Um homem foi preso em flagrante por violência doméstica na tarde desta segunda-feira (3), em Santo Antônio de Posse.

A Polícia Militar foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar após uma denúncia de que uma mulher estaria sendo agredida pelo companheiro.

No local, a vítima relatou que está no terceiro mês de gestação e que havia sido ofendida verbalmente pelo marido, que consumia bebida alcoólica dentro da residência.

Segundo o relato, o homem saiu do imóvel para comprar mais bebida e, ao retornar, agrediu a companheira enquanto ela estendia roupas no quintal.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o suspeito apresentava sinais visíveis de embriaguez. Questionado, ele negou as agressões, mas admitiu ter empurrado a vítima durante a discussão.

Diante das circunstâncias, o homem recebeu voz de prisão. Ele e a vítima foram encaminhados ao pronto-socorro para avaliação médica, com atenção especial ao estado gestacional da mulher.

Posteriormente, as partes foram apresentadas na unidade policial. A autoridade de polícia judiciária ratificou a prisão em flagrante pelo crime de violência doméstica.

O homem permaneceu preso e à disposição da Justiça.

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