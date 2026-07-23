Vôlei masculino de Artur Nogueira conquista medalha de prata nos Jogos Regionais 2026

Equipe disputou a grande final contra Indaiatuba nesta quarta-feira (22), em Itatiba

A equipe masculina de voleibol de Artur Nogueira conquistou, nesta quarta-feira (22), a medalha de prata nos 68º Jogos Regionais do Estado de São Paulo, disputados em Itatiba. Na grande final, os nogueirenses foram superados por Indaiatuba por 3 sets a 2, em uma partida equilibrada que definiu o campeão da modalidade.

A equipe chegou à decisão após uma excelente campanha na competição. Ao longo do torneio, Artur Nogueira venceu Socorro, Vargem e Monte Mor, garantindo vaga na final e demonstrando consistência durante toda a disputa.

A medalha de prata evidencia o excelente desempenho da equipe nos Jogos Regionais e reforça o trabalho desenvolvido pelo esporte nogueirense, com investimentos na formação de atletas e no fortalecimento das modalidades esportivas do município.

Disputados em Itatiba, os 68º Jogos Regionais figuram entre as principais competições do calendário esportivo paulista e reúnem atletas de municípios de diversas regiões do Estado de São Paulo.

CLASSIFICAÇÃO JOGOS ABERTOS

Com o resultado, a equipe se classificou para o compromisso nos Jogos Abertos que acontecem no final deste ano de 2026.