Homem é preso após bater em viatura da GCM e fugir em alta velocidade em Amparo

Suspeito de 30 anos apresentava sinais de embriaguez; caso foi registrado com múltiplas infrações e desacato à autoridade

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante na manhã da última terça-feira (2) após colidir com uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM) e fugir em alta velocidade pelas ruas do Jardim Novo Amparo, em Amparo (SP). Câmeras de segurança registraram o momento da colisão e da fuga.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), o motorista foi perseguido pela equipe da GCM e detido logo após a tentativa de fuga. Durante a abordagem, o indivíduo teria desacatado os agentes com xingamentos e apresentava sinais evidentes de embriaguez.

Durante a revista no veículo, foi localizado um cigarro de maconha. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Serra Negra, onde passou por exame de dosagem alcoólica e permaneceu à disposição da Justiça.

O caso foi registrado como desacato, resistência, fuga do local de acidente, condução em velocidade incompatível com a segurança e porte de substância ilícita para consumo pessoal.