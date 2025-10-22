Homem é preso após confessar feminicídio e ocultação de corpo em Mogi Guaçu

Vítima de 40 anos foi encontrada submersa em lago na zona rural; suspeito confessou o crime e teve prisão em flagrante decretada

Um homem de 41 anos foi preso em flagrante, na noite de terça-feira (21), após confessar ter matado a companheira e jogado o corpo dela em um lago na zona rural de Mogi Guaçu (SP). A vítima foi identificada como Priscila Adelangela Moraes, de 40 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, Dorivaldo da Silva Pereira afirmou ter esfaqueado a companheira durante uma discussão ocorrida em um sítio próximo à Rodovia Adhemar Pereira de Barros (SP-340). Após o crime, o suspeito teria limpado a casa e a faca utilizada antes de colocar o corpo da vítima no porta-malas do carro. Em seguida, levou o corpo até um lago e tentou afundá-lo com pedras.

A Polícia Militar foi acionada após um parente do autor informar sobre o ocorrido. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem no sítio, onde ele confessou o crime. O Corpo de Bombeiros foi chamado e localizou o corpo de Priscila submerso no lago. A Perícia Técnica foi acionada e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames.

Dorivaldo recebeu atendimento médico devido a um ferimento na perna e foi conduzido à delegacia, onde teve a prisão em flagrante decretada pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Mogi Guaçu e segue sob investigação.