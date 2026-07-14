Homem é preso em flagrante após agredir esposa e arrombar porta em Artur Nogueira

Ocorrência foi registrada na noite de domingo, dia 12, em um condomínio residencial do município

Um homem foi preso em flagrante pela Guarda Municipal de Artur Nogueira por violência doméstica, lesão corporal e dano após uma ocorrência registrada na noite de domingo, dia 12, em um condomínio residencial da cidade.

Segundo informações da GCM, um agente da corporação que já havia encerrado o turno recebeu uma ligação de uma funcionária da portaria do condomínio onde mora. Ela relatou que havia uma discussão entre um casal em uma das residências e que o homem estaria bastante alterado, com suspeita de ter agredido a esposa.

Diante da situação, o guarda se dirigiu ao local e, acompanhado por um vigilante, foi até o imóvel indicado. Na residência, encontrou a vítima e a filha menor de idade, ambas bastante abaladas. O vigilante informou que o suspeito havia deixado o imóvel e estava na portaria do condomínio.

O agente acionou a Central de Atendimento da Guarda Municipal pelo telefone 153 e solicitou apoio de uma viatura. Com a chegada da equipe, os guardas foram até a portaria, onde localizaram o homem sentado na área externa e consumindo bebida alcoólica. Durante a revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado.

De acordo com o relato da vítima, o marido estava muito alterado, sob efeito de bebida alcoólica e, possivelmente, de entorpecentes. Com medo, ela se trancou dentro da residência com a filha.

Ainda segundo a mulher, o homem passou a chutar a porta até conseguir arrombá-la. Com o impacto, a porta atingiu a cabeça da vítima, que caiu no chão.

Ao entrar no imóvel e encontrar a filha em desespero e a esposa pedindo socorro, o suspeito teria interrompido a ação e deixado a residência, retornando para a portaria do condomínio.

Questionado pelos guardas, o homem afirmou apenas que pretendia entrar na casa, mas teria sido impedido pela esposa.

As partes foram encaminhadas à Delegacia de Polícia. A autoridade policial, delegado Dr. Lúcio, determinou a realização de perícia no imóvel e decretou a prisão em flagrante do suspeito pelos crimes de violência doméstica, lesão corporal e dano.

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