Homem é preso por tráfico de drogas após denúncia anônima em Pedreira
Guarda Civil Municipal flagrou o suspeito com entorpecentes e material para embalo; parte da droga foi encontrada em residência no Jardim Triunfo
Na noite de terça-feira (26), uma ação da Guarda Civil Municipal de Pedreira, baseada em denúncia anônima, resultou na prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas, no bairro Jardim Triunfo.
Por volta das 19h, as equipes da GCM receberam a informação de que um veículo Aircross branco estaria sendo utilizado para transportar e armazenar entorpecentes. Os guardas Subinspetor Oliveira, M. Lopes, Paulella e J. Wilson intensificaram o patrulhamento e localizaram o carro suspeito.
Durante a abordagem, os agentes encontraram porções de crack, cocaína e maconha com o condutor. Questionado, o homem negou ser o dono da droga.
Com autorização do tio do suspeito, os guardas realizaram buscas na residência, onde encontraram quatro tijolos de maconha embalados, além de pacotes de eppendorfs vazios, geralmente utilizados para embalar cocaína.
O indivíduo recebeu voz de prisão e foi levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaguariúna, onde o flagrante foi confirmado pelo delegado. O acusado permanece preso, à disposição da Justiça.