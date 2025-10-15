Homem morre após atacar filho e confrontar policiais em Mogi Guaçu

Ocorrência foi registrada na manhã desta quarta-feira (15) no Jardim Nova Odessa; jovem de 21 anos foi socorrido com ferimento na perna

Na manhã desta quarta-feira (15), uma ocorrência de agressão mobilizou equipes da Polícia Militar no bairro Jardim Nova Odessa, em Mogi Guaçu. De acordo com informações da corporação, um homem de 42 anos, identificado como V.V.L., teria desferido golpes de faca contra o próprio filho, de 21 anos, e fugido em seguida.

O caso foi irradiado via COPOM, e as equipes iniciaram buscas pelo agressor. Ele foi localizado nas proximidades da Avenida Emília Marchi Martini, próximo ao pontilhão da via férrea. Segundo o boletim da PM, ao ser abordado, o homem partiu em direção aos policiais com uma faca em mãos.

Diante da ameaça, o encarregado da viatura efetuou disparos de arma de fogo para conter o agressor. O SAMU foi acionado, mas o óbito foi constatado ainda no local pelo médico da equipe de resgate. Nenhum policial ficou ferido durante a ocorrência.

O filho da vítima foi socorrido à UPA com ferimento na coxa, próximo à artéria femoral. Conforme informado, seu estado de saúde é estável.

De acordo com a Polícia Militar, o homem possuía antecedentes criminais pelos artigos 155 (furto), 150 (violação de domicílio) e Lei Maria da Penha. A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil, que instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do caso.