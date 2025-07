Idosa cadeirante morre após ser atropelada por caminhão em faixa de pedestres em Cosmópolis

Foto GCM

Acidente ocorreu na manhã deste sábado (12); motorista alegou não ter visto a vítima ao realizar conversão

Uma idosa cadeirante de 81 anos morreu após ser atropelada por um caminhão na manhã deste sábado, 12 de julho, no centro de Cosmópolis. O acidente aconteceu por volta das 9h12, na Rua Ramos de Azevedo, próximo ao cruzamento com a Rua Otto Herbst.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada imediatamente, mas, ao chegar ao local, a vítima já se encontrava em óbito. A ocorrência também contou com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e da equipe de perícia técnica, que realizaram os procedimentos cabíveis.

Relatos de testemunhas e comerciantes da região apontam que a idosa atravessava a via na faixa de pedestres no momento em que o caminhão fazia uma conversão. A principal hipótese levantada é de que a vítima estaria no ponto cego do motorista, que declarou não tê-la visto.

O condutor permaneceu no local do acidente e foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. O caso será investigado pelas autoridades competentes.