Idoso desaparecido é encontrado sem vida em Artur Nogueira
Antônio Cavalieri, de 68 anos, estava desaparecido desde o dia 10 de julho e foi localizado às margens do Córrego Cotrins, na região do Jardim Medeiros
O idoso Antônio Cavalieri, de 68 anos, que estava desaparecido desde sexta-feira, dia 10 de julho, foi encontrado sem vida neste domingo (19), em Artur Nogueira.
O corpo foi localizado por moradores às margens do Córrego Cotrins, na região do Jardim Medeiros.
A informação foi confirmada pela filha de Antônio. Desde o desaparecimento, familiares, amigos e moradores participavam das buscas e compartilhavam publicações nas redes sociais na tentativa de obter informações sobre o paradeiro do idoso.
As circunstâncias da morte ainda serão investigadas pelas autoridades competentes. Até o momento, não foram divulgados detalhes oficiais sobre as causas do óbito.
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Foto: Correio Nogueirense