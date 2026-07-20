Idoso desaparecido é encontrado sem vida em Artur Nogueira

Antônio Cavalieri, de 68 anos, estava desaparecido desde o dia 10 de julho e foi localizado às margens do Córrego Cotrins, na região do Jardim Medeiros

O idoso Antônio Cavalieri, de 68 anos, que estava desaparecido desde sexta-feira, dia 10 de julho, foi encontrado sem vida neste domingo (19), em Artur Nogueira.

O corpo foi localizado por moradores às margens do Córrego Cotrins, na região do Jardim Medeiros.

A informação foi confirmada pela filha de Antônio. Desde o desaparecimento, familiares, amigos e moradores participavam das buscas e compartilhavam publicações nas redes sociais na tentativa de obter informações sobre o paradeiro do idoso.

As circunstâncias da morte ainda serão investigadas pelas autoridades competentes. Até o momento, não foram divulgados detalhes oficiais sobre as causas do óbito.

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12

Foto: Correio Nogueirense