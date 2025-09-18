Incêndio atinge área de preservação no centro de Amparo e mobiliza equipes de emergência

Fogo se espalhou rapidamente devido à vegetação seca e à baixa umidade; chamas foram controladas após horas de combate

Um incêndio de grandes proporções atingiu, nesta quarta-feira (17), uma Área de Preservação Permanente localizada na região central de Amparo (SP). Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas foram controladas após horas de trabalho intenso.

De acordo com as equipes que atuaram no combate, o fogo se espalhou com rapidez devido à vegetação seca, às altas temperaturas e à baixa umidade do ar, que chegou a níveis críticos durante a tarde. A situação exigiu a mobilização total do efetivo do Corpo de Bombeiros de Amparo, com apoio das corporações de Pedreira e da Defesa Civil municipal.

O trabalho contou ainda com reforço do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE), que disponibilizou caminhões para abastecimento de água, além de um caminhão-pipa fornecido por uma empresa privada, a Fernandez, que também auxiliou as equipes no local.

Segundo a Defesa Civil, a principal preocupação era impedir que as chamas se alastrassem para áreas residenciais próximas, o que colocaria em risco os moradores. Apesar da gravidade do incêndio, não houve registro de feridos, e os danos ficaram restritos à vegetação da área preservada.

As autoridades alertam que a situação segue sob monitoramento, já que o período de estiagem prolongada e a baixa umidade relativa do ar elevam significativamente o risco de novos incêndios florestais em toda a cidade.

Foto Amparo News