INSCRIÇÕES ABERTAS DAS OFICINAS DE FÉRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

A Prefeitura de Mogi Mirim, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, está com inscrições abertas para as oficinas do período de férias no Centro Cultural e no Pontinho de Cultura. Todas as oficinas são gratuitas.

Informações pelos telefones 19 3804 – 1078 (Centro Cultural) e 19 3804-3020 (Pontinho de Cultura). Vão ocorrer outras formações nas férias, que serão divulgadas nas próximas semanas.

Arte para nossas férias!!!