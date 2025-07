Polícia Rodoviária prende homem por adulteração de placa de veículo em Campinas

Ocorrência foi registrada na Rodovia Dom Pedro I após identificação de irregularidade em emplacamento

Na tarde desta quarta-feira, 2 de julho, a Polícia Militar Rodoviária prendeu um indivíduo pelo crime de adulteração de sinal identificador veicular na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), altura do km 130, sentido Norte, no município de Campinas.

Durante patrulhamento, a equipe do 1° Pelotão da 2ª Companhia do 4° Batalhão de Polícia Rodoviária visualizou o condutor de um veículo utilizando o telefone celular ao volante, atitude que compromete a segurança no trânsito. Ao realizar a consulta do emplacamento pelo sistema Prodesp, os policiais constataram uma inconsistência: a placa correspondia a uma motocicleta, e não ao veículo abordado.

Na averiguação, foi verificado que a adulteração foi feita com fita isolante, modificando o número zero para o número oito na placa veicular. Diante da constatação, o motorista recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime previsto no artigo 311 do Código Penal, que trata da adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A ocorrência foi encaminhada ao 1º Distrito Policial de Campinas, onde o indivíduo permaneceu à disposição da Justiça. A ação reforça o trabalho preventivo da Polícia Rodoviária em coibir fraudes e garantir a segurança nas rodovias paulistas.