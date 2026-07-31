Inscrições para curso gratuito de panificação terminam nesta sexta em Artur Nogueira

Capacitação do Programa Cozinhalimento será realizada entre os dias 4 e 7 de agosto e oferece formação teórica e prática

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Agricultura, encerra nesta sexta-feira (31) as inscrições para o curso gratuito de panificação oferecido pelo Programa Cozinhalimento.

Os interessados devem realizar a inscrição presencialmente na Secretaria de Agricultura, localizada na Rua Nossa Senhora das Dores, 326, no Centro, até o fim do expediente desta sexta-feira.

A capacitação será realizada entre os dias 4 e 7 de agosto, das 8h às 17h, em uma estrutura itinerante instalada na Rua 24 de Outubro, atrás do Ginásio de Esportes. Podem participar jovens e adultos com idade a partir de 16 anos.

Com aulas teóricas e práticas, o curso abordará técnicas de panificação e o preparo de pães tradicionais, artesanais, integrais, recheados e doces.

A iniciativa busca ampliar as oportunidades de qualificação profissional, incentivar o empreendedorismo e contribuir para a geração de renda entre os participantes.

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