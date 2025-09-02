Itapira firma parceria com a Cargill para doação mensal de ração ao CAAMI

Empresa vai doar 500 quilos de ração por mês durante dez anos como contrapartida social à expansão de unidade local

Na última quinta-feira, 28, o Centro de Acolhimento aos Animais do Município de Itapira (CAAMI) recebeu a visita de representantes da empresa Cargill Alimentos Ltda, para formalizar uma parceria social em benefício dos animais acolhidos. Participaram da visita o gerente da unidade de Itapira, Thiago Mathilde, a supervisora de Atendimento ao Cliente, Rebeca Franceschini, e a analista de Comunicação Interna, Patrícia Catellan, que foram recepcionados pela equipe do CAAMI e pelo secretário municipal de Meio Ambiente, Cristiano Florence.

O acordo prevê a doação mensal de 500 quilos de ração animal, sendo 90% destinada a cães e 10% a gatos, pelo período de dez anos. A medida é uma contrapartida social da empresa em razão da alienação de imóvel realizada pela Prefeitura em maio deste ano, que possibilitou a expansão das atividades da Cargill com a construção de um novo pátio de caminhões (Lei Complementar nº 6.510/2025). A equipe do CAAMI e da Secretaria de Meio Ambiente informará regularmente o porte e as necessidades dos animais acolhidos, garantindo que a destinação da ração atenda à demanda específica de cada um.

Durante a visita, o gerente da unidade local da Cargill destacou a atuação social da empresa e elogiou a estrutura do CAAMI. “A Cargill tem um trabalho muito forte nas cidades onde possui unidades, sempre com iniciativas voltadas ao bem-estar animal, social e da população. Essa doação de 500 quilos ao mês será feita por dez anos. Ficamos muito felizes em poder contribuir com esse serviço aqui na cidade. A estrutura do CAAMI é excelente, tudo muito bem organizado, e os animais estão super bem cuidados”, afirmou Thiago Mathilde.

O secretário de Meio Ambiente falou da importância da parceria público-privada em prol dos serviços voltados à população. “Essa parceria com a Cargill é extremamente importante para o fortalecimento do trabalho do CAAMI. A doação regular de ração garante melhores condições de cuidado e acolhimento aos animais e demonstra o quanto a responsabilidade social das empresas pode contribuir diretamente com o bem-estar da população e da causa animal. É um exemplo de como a união entre poder público e iniciativa privada pode gerar resultados muito positivos para a nossa cidade”, destacou Cristiano Florence.

Parcerias público-privadas fortalecem serviços no município

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico foi responsável pela articulação junto à empresa Cargill. O acordo foi viabilizado por meio da Lei Complementar nº 6.510/2025, de autoria do prefeito Toninho Bellini, que possibilitou a celebração da parceria público-privada voltada ao desenvolvimento econômico e social de Itapira.

Experiências semelhantes já foram concretizadas no município, como a parceria firmada em 2024 com a empresa Hexagon, cuja contrapartida incluiu a reforma de telhados e pintura de quatro Unidades Básicas de Saúde e da antiga Estação Fepasa (Lei Municipal nº 6.423/2024).

O prefeito Toninho Bellini destacou a relevância dessa gestão junto às empresas. “Quando pensamos em desenvolvimento econômico, devemos pensar também em resultados sociais. Essas leis que apresentamos e foram aprovadas resultaram em investimentos importantes e, ao mesmo tempo, melhorias concretas para a população”, declarou.