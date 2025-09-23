Itapira goleia e avança à semifinal da Copa ADR de Futebol de Base

O time sub13 de Itapira está classificado para a semifinal da Copa ADR de Futebol de Base. No último sábado, dia 20, a equipe treinada por Ricardo Semogim venceu Artur Nogueira por 4 a 1, no Campo Pedro Bagini (Lazer). Os gols foram marcados por Raul (2), Matheus e Leonardo. Victor descontou para os visitantes.

Com o resultado, Itapira mantém a invencibilidade na competição e agora vai encarar Lindóia, que superou Águas de Lindóia por 1 a 0. A data, o horário e o local da semifinal serão divulgados em breve pela organização.

Na categoria sub11, o time itapirense também segue firme. A equipe terminou a fase de classificação na liderança, com 15 pontos e 100% de aproveitamento, marcando 15 gols e sofrendo apenas quatro. Com isso, garantiu o direito de decidir a semifinal em casa, contra Socorro. O confronto está previamente agendado para o dia 4 de outubro, ainda sem definição de horário e local.