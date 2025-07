Itapira realiza 2ª Conferência Municipal de Políticas para Mulheres nesta sexta-feira

Evento reúne população e especialistas para discutir propostas que ampliem os direitos das mulheres e fortaleçam a igualdade de gênero

Na próxima sexta-feira, 25, acontece a 2ª Conferência Municipal de Políticas para Mulheres, um espaço fundamental de diálogo e construção coletiva de propostas voltadas ao fortalecimento das políticas públicas para o público feminino. O evento será realizado das 8h às 14h na sede da OAB, situada na Rua Dr. Francisco de Paula Moreira Barbosa, 400, e é aberto a toda a população. As inscrições podem ser feitas até esta quarta-feira, 23 de julho, por meio do formulário https://forms.gle/hhiwFZRAut69iLSV7.

Promovida pelo Comdim (Conselho Municipal dos Direitos da Mulher) com apoio da Secretaria Municipal de Promoção Social, a conferência terá como tema “Mais democracia, mais igualdade, mais conquistas para todas” e se propõe a reunir diferentes vozes para discutir caminhos e soluções para ampliar direitos, combater a desigualdade e assegurar melhores condições de vida para as mulheres do município.

As propostas serão discutidas a partir de quatro eixos temáticos: I – Governança, instituições e participação popular para a garantia dos direitos das mulheres; II – Enfrentamento de todas as formas de violência contra a mulher; III – Autonomia financeira como estratégia para a igualdade; IV – Cuidar de quem cuida: políticas de saúde integral da mulher.

Até três propostas poderão ser eleitas para representar o município na etapa estadual. As demais seguem como sugestões ao Governo do Estado e ao Governo Federal. As propostas voltadas ao âmbito municipal serão encaminhadas ao Poder Executivo local.

A programação da inclui palestra com a psicóloga Ellen Alves da Silva Costa, coordenadora do programa “Consultório na Rua” de Piracicaba, debates em grupos, apresentação e votação de propostas e eleição de delegadas que representarão Itapira na Conferência Estadual.

Programação completa

8h – Credenciamento e recepção

8h30 – Mesa de abertura, hino nacional, leitura do regimento e apresentação cultural

9h15 – Palestra com Ellen Alves da Silva Costa (psicóloga e coordenadora do ‘Consultório na Rua’, de Piracicaba)

10h30 – Divisão dos grupos de discussão

12h – Intervalo

12h30 – Leitura das propostas

13h30 – Leitura das moções e votação das delegadas

14h – Encerramento