Itapira sofre com vandalismo e furto em complexo esportivo na Penha do Rio do Peixe

Secretaria de Esporte e Lazer reforça vigilância na Areninha após danos e prejuízos à comunidade

O complexo esportivo conhecido como Areninha, localizado na Penha do Rio do Peixe, em Itapira, foi alvo de vandalismo e furto na madrugada da última terça-feira (23). A ação criminosa resultou em danos à estrutura do espaço, como bancos e fiação danificados, além do roubo de peças de ferro da arquibancada do campo de futebol e de um dos bancos da quadra de basquete 3×3.

A Secretaria de Esporte e Lazer (SEL) lamentou o ocorrido e destacou os prejuízos causados à comunidade, uma vez que o local atende centenas de moradores e atletas da região. Segundo a pasta, o episódio compromete o cronograma de melhorias planejado para o município, já que os reparos na Areninha agora dependerão da disponibilidade de pessoal e recursos.

Diante da reincidência de ações desse tipo, a vigilância no local foi reforçada, e a instalação de câmeras de segurança está prevista para os próximos dias. A SEL também ressaltou a importância da preservação dos equipamentos públicos, que são conquistas da população e devem ser protegidos para garantir acesso contínuo ao esporte e ao lazer.