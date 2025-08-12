JAGUARIÚNA AMPLIA PROGRAMA “PRIMEIROS LAÇOS” PARA JOVENS GESTANTES

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anuncia a ampliação do programa “Primeiros Laços”, voltado ao acompanhamento de jovens gestantes por meio de visitas domiciliares realizadas por enfermeiras da “Atenção Primária”. O lançamento oficial ocorre nesta quinta-feira,14, às 13h45, no Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ), Campus II.

O programa é fruto de uma parceria entre o Centro de Pesquisa e Inovação em Saúde Mental (CISM), a UniFAJ e a Secretaria Municipal de Saúde de Jaguariúna, e conta com o suporte técnico de especialistas da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo (USP).

O “Primeiros Laços” tem como foco promover o desenvolvimento infantil, fortalecer o vínculo entre mãe e bebê e oferecer suporte integral à saúde mental, física e emocional de gestantes entre 14 e 24 anos em sua primeira gravidez, com até 20 semanas de gestação. A iniciativa é inspirada em práticas já consolidadas e premiadas nacionalmente, com resultados positivos em outras cidades, como São Paulo e Indaiatuba.

Em Jaguariúna, duas enfermeiras da rede municipal de saúde foram capacitadas e atuarão na linha de frente do programa, realizando até 38 visitas domiciliares por gestante, com atendimentos desde a gestação até os dois primeiros anos de vida da criança. As visitas incluem orientações sobre gestação, parto, cuidados com o bebê e desenvolvimento infantil, além de apoio emocional às mães.

As jovens gestantes interessadas em participar do “Primeiros Laços” devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. Também é possível tirar dúvidas pelo WhatsApp (19) 9 9568-8845, e-mail primeiros.lacos.cism@gmail.com, ou acessar o Instagram do programa @primeiroslacos.