JAGUARIÚNA CELEBRA O DIA DO CAPOEIRISTA COM SEMANA DEDICADA À CULTURA AFRO-BRASILEIRA

Foto Ilustrativa

Entre os dias 25 e 30 de agosto, a cidade de Jaguariúna será palco do IV Encontro Jaguar Iúna – Capoeira e Cultura Popular, uma celebração vibrante em homenagem ao Dia do Capoeirista, comemorado em 3 de agosto. A programação especial reúne oficinas, rodas de capoeira, vivências culturais e apresentações artísticas que exaltam a ancestralidade africana e promovem o fortalecimento da diversidade cultural no município.

Realizado pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e com Edital APA (Ação Pública de Apoio à Cultura), o evento busca valorizar a capoeira como patrimônio cultural afro-brasileiro e instrumento de resistência, educação e identidade. A iniciativa também promove a troca de saberes entre mestres, educadores e a comunidade, criando espaços de convivência e aprendizado coletivo.

A abertura acontece no dia 25 de agosto, segunda-feira, com o Workshop de Capoeira e Samba de Roda no Parque José Pires Junior. Na quarta-feira (27), a Feira Noturna do Parque Santa Maria recebe o Workshop de Capoeira com o Contra Mestre Xavante.

Na sexta-feira (29), o Boulevard sedia dois encontros culturais: o Workshop de Jongo com o grupo Jongo N’Zungu e o Workshop de Samba de Roda com o grupo Casa de Tapera. A programação se encerra no sábado (30) com a tradicional Roda de Capoeira, às 9h, na Praça Umbelina Bueno, no Centro, seguida pelo Batizado e Troca de Graduação, às 13h30, no Boulevard do Centro Cultural.

A Semana da Capoeira reafirma o compromisso de Jaguariúna com a valorização das culturas de matriz africana e o reconhecimento de suas contribuições para a formação da identidade brasileira.

Programação completa – IV Encontro Jaguar Iúna

Dias 25, 27, 29 e 30 de agosto

25/08 – 19h

Workshop de Capoeira e Samba de Roda

Local: Parque José Pires Junior

27/08

19h30 – Workshop de Capoeira – Contra Mestre Xavante

Local: Feira Noturna – Parque Santa Maria

29/08 – 14h

Workshop de Jongo – Jongo N’Zungu

Workshop de Samba de Roda – Casa de Tapera

Local: Boulevard

30/08

09h – Roda de Capoeira

Local: Praça Umbelina Bueno, Centro

Horário: 13h30 – Batizado e Troca de Graduação

Local: Boulevard do Centro Cultural