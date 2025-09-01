JAGUARIÚNA CONQUISTA GRANDES RESULTADOS NA ETAPA DE LINDÓIA DO CIRCUITO DAS ÁGUAS
Jaguariúna confirmou sua força nas disputas da 3ª etapa dos Jogos Desportivos do Circuito das Águas Paulista – CICAP – que aconteceu em Lindóia neste final de semana.
No sábado, as vitórias no vôlei masculino e feminino sub-17 foram destaques, com placares convincentes diante de Socorro e Águas de Lindóia. Já no domingo, a goleada jaguariunense no futsal feminino sub-17 sobre Monte Alegre do Sul chamou a atenção pelo elástico placar: 13 x 1.
Com os últimos resultados, Jaguariúna caminha para consolidar sua presença em praticamente todas as modalidades nas semifinais, que serão realizadas em Amparo nos dias 27 e 28 de setembro.
O próximo desafio será no basquetebol sub-17 masculino contra Holambra, dia 12 de setembro, às 19h, em Holambra.
Confira os resultados:
Vôlei Masculino sub-17: Jaguariúna 2×0 Socorro
Vôlei Feminino sub-17: Jaguariúna 2×0 Águas de Lindóia
Futsal Feminino sub-17: Jaguariúna 13×1 Monte Alegre do Sul
Futsal Masculino sub-12: Jaguariúna 3×4 Serra Negra
Futsal Masculino sub-14: Jaguariúna 2×5 Pedreira
Futebol Masculino sub-13: Jaguariúna 1×1 Lindóia
Futebol Masculino sub-15: Jaguariúna 0x1 Lindóia
